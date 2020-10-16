В Тюменской области количество случаев коронавируса выросло на треть за неделю. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области за минувшую неделю выявлено 790 случаев коронавируса, что на 31% больше, чем за предыдущую неделю. Сейчас показатель заболеваемости в регионе составляет 733,5 на 100 тысяч населения – это в 1,3 раза меньше, чем в среднем по РФ и УрФО.

Стало известно, что в возрастной структуре среди пациентов с коронавирусом 62,5% – это люди в возрасте 30-64 лет, 20% – старше 65 лет, 6,8% – дети до 17 лет. Коечный фонд свободен на 10%.

Жители региона стали чаще болеть пневмониями различного генеза. Так, за минувшую неделю зарегистрировано 1 238 случаев внебольничных пневмоний (неделей раньше 1 012), темп прироста составляет более 22%.

– Чтобы не допускать развития пневмоний, лечение необходимо начинать как можно скорее, как только почувствовали недомогание. Лечение вирусных инфекций, в том числе коронавируса, одинаковы. Со схемами медикаментозной профилактики и лечения можно ознакомиться на сайте Минздрава РФ, – сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.