Ялуторовчанин потерял более 200 тысяч рублей после звонка из «банка»

Ялуторовчанин потерял более 200 тысяч рублей после звонка с «банка». Фото: Ольга Крыльцова

С заявлением о краже денег со счета в ялуторовскую полицию обратился 44-летний местный житель. Телефонные мошенники похитили у заявителя более 200 тысяч рублей.

– На сотовый телефон мужчине поступил звонок от мнимых сотрудников банка, которые сообщили о попытке хищения с его счета денег и попросили установить антивирусное приложение. Потерпевший ранее неоднократно слышал о мошеннических схемах, но так как у него не попросили назвать реквизиты карты, подозрений не возникло. Озвучил он только код, который приходит на телефон при установке программы, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

После того, как ялуторовчанин получил СМС-сообщение о списании половины суммы с карты, мужчина перезагрузил телефон и стал звонить на горячую линию банка. Но мошенники успели провести и вторую операцию по списанию с его кредитной карты остальной суммы. По данному факту возбуждено уголовное дело.