Погода на 16 октября в Тюмени: кратковременное потепление

В Тюмени ожидается кратковременное потепление. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 16 октября, вечером в Тюмени возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 6 – 7 градусов, днем – плюс 14 –15. Вечером столбики термометров покажут плюс 11 – 12 градусов. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

В этот день почитается память святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. В народе день называли Денисы Позимские или Хлебник. Наши предки считали, что первый снег за сорок дней до зимы выпадает, и в прежние времена в этот день на самом деле нередко бывал первый снег.