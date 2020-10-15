СберУниверситет предоставил лучшим учителям Тюменской области доступ к библиотеке Сбера

Четырнадцать педагогов Тюменской области вошли в тысячу лучших учителей страны по итогам конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, который проводится в соответствии с Указом Президента №679 от 28 ноября 2018 года. За достижения в педагогической деятельности учителей поощрили федеральными премиями.

Сбер также принял участие в награждении и предоставил лауреатам доступ к виртуальной Библиотеке Сбера, где специалистами СберУниверситета собрана уникальная коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира по актуальным темам для непрерывного обучения. Отобранные книги объединены идеей помочь настроить себя на самосовершенствование и раскрыть внутренний потенциал.

В число победителей из Тюменской области вошли педагоги по разным направлениям:

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

- Я очень рад, что в Тюменской области 14 учителей удостоились такой профессиональной награды. Хочу поблагодарить за терпение, преданность делу и за способность делиться своими знаниями с учениками. Библиотека Сбера с уникальной подборкой книг о бизнесе, мире, самосовершенствовании – это очень мощный инструмент развития. Полученными знаниями от прочтения книг педагоги смогут делиться с подрастающим поколением в рамках школьного образования.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, учителям нужно было провести анализ педагогической деятельности по разным разделам за три года. Также необходимо было предоставить свои личные достижения в профессиональной сфере и представить методическую авторскую разработку, которую применяет не только сам педагог, но и его коллеги.