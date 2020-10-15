Под Тюменью житель Санкт-Петербурга чуть не зарезал приехавшего в командировку северянина. Фото: Ольга Крыльцова

В оздоровительном центре вблизи деревни Криводанова задержали 52-летнего жителя Санкт-Петербурга, который угрожал убийством 38-летнему северянину, который приехал по рабочим делам. До этого подозреваемый несколько дней подряд пил алкоголь.

– Пьяный фигурант навязчиво пытался завести беседу с потерпевшим, но получил отказ. Между мужчинами завязался конфликт. Житель северной столицы ударил оппонента головой о стену, после чего схватил нож и, угрожая убийством, приставил лезвие к его шее. Пострадавший вырвался из рук злоумышленника, перелез через балкон в соседнюю комнату и обратился за помощью к сотруднице учреждения, которая вызвала полицейских, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.