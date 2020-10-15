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Директор тюменской фирмы похитил более девяти миллионов рублей при поставке мячей

Руководитель организации преднамеренно не исполнил договорные обязательства
Вадим Бегун
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Директор тюменской фирмы похитил более девяти миллионов рублей при поставке мячей. Фото - pixabay.com.

Директор тюменской фирмы похитил более девяти миллионов рублей при поставке мячей. Фото - pixabay.com.

В Тюмени утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Профспорт». Мужчина похитил крупную сумму, не выполнив договор по поставке спортивного инвентаря.

– В декабре 2015 года руководитель тюменской компании заключил с Межрегиональной школьной баскетбольной лигой из Перми договор о поставке фирменных профессиональных баскетбольных мячей на сумму свыше 22,2 миллиона рублей. Деньги ему полностью перевели. Однако мужчина не исполнил договорные обязательства в полном объеме, похитив более 9,6 миллиона рублей из перечисленных ему средств, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В феврале 2019 года ООО «Профспорт» прекратило свою деятельность. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Криминал