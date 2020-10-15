В Тюменской области умерли 50 человек с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области – очередная жертва COVID-19. На этот раз умер 71-летний мужчина.

– Несмотря на усилия врачей, скончался 71-летний мужчина от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 50 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – сообщили в оперативном штабе региона.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заболевания (всего с начала пандемии – 11139), 30 человек выздоровели (за весь период – 7990), 11 детей заболели за минувшие сутки, 22 пациента подключены к ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 479 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 741 человек находится на перевахтовке.