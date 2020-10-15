Преступление небольшой степени тяжести: в Тюмени сотрудника «Леруа Мерлен» осудили за смерть клиента

В Тюмени сотрудника «Леруа Мерлен» осудили за смерть клиента. Фото с сайта СУ СК РФ по Тюменской области.

В Тюмени вынесен приговор специалисту цепи поставок гипермаркета «Леруа Мерлен». Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. По его вине трагически погиб посетитель магазина строительных материалов.

– Вечером 4 августа 2020 года специалист должен был на автопогрузчике погрузить паллету со 104 плитами из древесной стружки и еще 66 плит, уложенных поверх нее. При погрузке в автомобиль в зоне уличной торговли незакрепленные строительные материалы упали на покупателя, находившегося рядом. От полученных травм он скончался, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Следователи предположили, что причиной трагедии стало нарушение правил по охране труда сотрудником гипермаркета. Согласно правилам по охране труда подобные работы производятся без посторонних людей. Товар надо было надежно закрепить. К тому же при движении на погрузчике водитель должен подавать звуковые сигналы. Ничего из вышеперечисленного он не сделал.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию. Суд назначил мужчине один год ограничения свободы. В течение этого срока ему нельзя выезжать за пределы Тюмени, менять место жительство и место работы без уведомления правоохранителей.

В прокуратуре отметили, что сотрудника гипермаркета нельзя посадить в тюрьму, так как он впервые совершил преступление небольшой степени тяжести. Отягчающих обстоятельств по делу не выявили.

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