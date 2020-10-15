Тюменские бизнесмены торгуют сигаретами у школ. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области подвели итоги проверок на соблюдение антитабачного законодательства. Не все бизнесмены, как оказалось, его соблюдают.

За 9 месяцев 2020 года проведено 93 таких проверки. Всего выявлено 74 нарушения действующего законодательства. Так, в 25 случаях административные дела были возбуждены в связи с продажей табачной продукции на расстоянии менее чем 100 метров от границы территории образовательного учреждения, еще 14 нарушений касались размещения знака о запрете курения.

– В 5 случаях установлена реализация табачной продукции других государств без соответствующих акцизных марок, маркировки. Снято с реализации 2198 пачек табака. Четыре человека привлечено к административной ответственности за курение в неположенных местах, – отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Виновных оштрафовали на общую сумму более 670 тысяч рублей. Контроль за соблюдением законодательства при реализации табачной продукции продолжается.