Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 октября 2020 года увеличилось на 133 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 133 и составило 11 139 человек.

За последние сутки в России выявлено 13 754 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 286 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 392 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 354 163 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 23 491 летальный исход, выздоровели 1 048 097 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские суды снова ограничили доступ для граждан из-за коронавируса. Входить в здания разрешили только участникам судебных процессов.