Каждый пятый тюменский таксист нарушает ПДД. Фото - ГИБДД Тюменской области.

В Тюмени прошел очередной рейд автоинспекторов. Сотрудники ГИБДД проверили около трехсот автомобилей и водителей такси, каждый пятый из которых оказался нарушителем.

– В результате рейда выявлено 57 нарушений правил дорожного движения. 17 автомобилей имели технические неисправности или неузаконенные внесения изменений в конструкцию машины, 19 водителей не пристегнули ремень безопасности, еще 10 не имели страховых полисов ОСАГО, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Среди остальных нарушений – тонировка стекол не по ГОСТу, нарушения правил перевозки детей, нечитаемые номерные знаки. Еще четыре водителя имели неоплаченные штрафы за нарушения ПДД.

В ведомстве отметили, что грубых нарушений правил дорожного движения водителями такси не выявлено. Это положительная тенденция и эффект от регулярного проведения подобных профилактических рейдов.