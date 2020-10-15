В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидемиологического порога. В биопробах от больных выделяются респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Жителей региона призывают привиться против гриппа. Оптимальным временем проведения прививок является октябрь.

– Регулярно проветривайте помещения и проводите влажную уборку, увлажняйте воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов, регулярно мойте руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми, посещения общественного транспорта, – посоветовали в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также рекомендуют избегать контакта с лицами, больными острыми респираторными заболеваниями, а при посещении мест скопления людей и больниц пользоваться одноразовыми масками.