Стало известно, почему сгорел дом на улице Дружбы в Тюмени. Фото - Анжелика Чеботарь.

В Тюмени накануне, 14 октября, на улице Дружбы полностью сгорел дом. По информации от очевидцев, в районе возгорания на время было перекрыто движение.

– Вызов на место поступил в 17.56. Возгорание произошло в жилом доме мансардного типа, в результате здание полностью сгорело. Из зоны воздействия опасных факторов был эвакуирован один газовый баллон. Огонь удалось ликвидировать в 19.15. На месте работали шесть единиц техники и 20 пожарных, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.