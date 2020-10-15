Под Тюменью молодой человек погиб, врезавшись на авто в бетонное ограждение

Под Тюменью молодой человек скончался, врезавшись на авто в бетонное ограждение.

На Салаирском тракте сегодня ночью, 15 октября, произошло трагичное дорожно-транспортное происшествие. Здесь насмерть разбился водитель «Жигулей».

– На седьмом километре автодороги автомобиль ВАЗ-21074 въехал в бетонное ограждение. 25-летний молодой человек, управлявший отечественным авто, скончался на месте, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время обстоятельства дорожного инцидента выясняются, передает «МегаТюмень».