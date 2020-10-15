В Тюменской области сняли с реализации почти 100 килограммов плохого мяса. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области с начала года провели 121 проверку «мясных» предприятий, в том числе четырех производителей мясной продукции. Из 460 исследованных проб 13 не соответствовали нормативным требованиям.

– Снято с реализации 27 партий мяса общим объемом более 90 килограммов. Основную долю забракованной составила продукция без маркировки, полной и достоверной информации для потребителя, продукция без документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность, а также продукция с истекшим сроком годности и внешними признаками порчи, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в отношении виновных лиц составлено около 150 административных протоколов, наложено штрафов на сумму почти два миллиона рублей.