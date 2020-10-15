Тюменского адвоката будут судить за подкуп свидетеля

Тюменского адвоката будут судить за мошенничество. Фото - pixabay.com.

Ленинский районный суд Тюмени накануне, 14 октября, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу действующего адвоката. В минувшую пятницу, 9 октября, его объявили в международный розыск.

– Как следует из материалов дела, 12 октября ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (подкуп свидетеля и мошенничество), – сообщили в пресс-службе суда.

В ведомстве также отметили, что постановление пока не вступило в законную силу.