Тюменцы получили тепло в квартиры после обращения к Николаю Брыкину. Фото предоставлено "КП".

Депутат Государственной думы РФ Николай Брыкин провёл приём граждан посредством телефонной связи. К нему обратились жители домов № 33 на улице Волгоградской и № 8 на улице Жигулёвской, где отсутствовало отопление.

– Трудно представить, что в холодное время года, при всех имеющихся возможностях и своевременного запуска тепла городскими властями, жизнь и здоровье граждан подвергаются риску из-за ненадлежащего исполнения своих прямых обязанностей управляющими компаниями, – возмутился Николай Брыкин.

После обращения тепло поступило в квартиры граждан. Новую трость и путевку в санаторий получил и пенсионер-инвалид, который вместе с женой также позвонили депутату.