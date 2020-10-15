Тюменские суды снова ограничили доступ для граждан из-за коронавируса. Фото - 2Гис.

Тюменские суды снова ограничили доступ для граждан из-за коронавируса. Входить в здания разрешили только участникам судебных процессов.

Так, в Тюменском областном суде приостановили личный прием граждан. Временно прием и выдача документов осуществляются только через почту.

– В помещениях суда дважды в день проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств. В случае малейшего недомогания каждый сотрудник суда обязан самоизолироваться на неделю, поставив в известность свое непосредственное руководство и начальника отдела кадров. Если заболевание подтверждается, то на сотрудника оформляется электронный больничный лист, – рассказали в пресс-службе суда.

В Центральном районном суде сообщили, что к ним запрещено приходить при наличии симптомов коронавируса и ОРВИ. Участники судебных заседаний при температуре тела 37 градусов по Цельсию и выше или отказе от контроля температуры тела в здание суда не допускаются.