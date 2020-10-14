В Тюмени 17-летний лицеист без прав вез троих друзей в школу. Фото - ГИБДД Тюменской области.

На улице Чаплина в Тюмени автоинспекторы остановили «Жигули», которыми управлял 17-летний лицеист без прав. В салоне автомобиля подросток перевозил еще трех школьников.

– Парень пояснил, что машину приобрел сам. Отец не смог убедить его не садиться за руль без водительского удостоверения. Сейчас машина эвакуирована на спецстоянку, а на подростка составлен административный материал, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что движение по дорогам общего пользования автомобилистов, не имеющих навыков вождения, опасно как для них самих, так и для окружающих. ГИБДД призывает граждан сообщать о таких фактах в полицию, чтобы успеть вовремя остановить этих водителей.