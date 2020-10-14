Тюменец похитил у тамады два баяна, гармошки и балалайку. Фото - УМВД по Тюменской области.

В полицию поступило сообщение от 57-летней жительницы поселка Богандинский о краже музыкальных инструментов. Они находились в доме ее родителей, где сейчас проживает брат.

Женщина рассказала, что ранее занималась организацией творческих мероприятий. Накануне она навестила брата и заметила пропажу аккордеона, двух баянов, гармошек и балалайки на 200 тысяч рублей, однако родственник категорически отрицал свою причастность к преступлению. Несмотря на это, стражи порядка задержали 62-летнего брата потерпевшей.

– Мужчина признался в содеянном и сообщил, что несколько дней назад к нему приехали случайные знакомые, которые занимаются сбором металлолома. Фигурант предложил купить музыкальные инструменты сестры и продал их за 1500 рублей. Деньги позже потратил на спиртное, – пояснили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.