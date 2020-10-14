В Тюмени автоинспекторы нашли в машине почти килограмм наркотиков. Фото - pixabay.com.

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении двух жителей Нижнего Тагила. Мужчин обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Два друга решили заняться распространением наркотиков в Свердловской области. 30 апреля 2020 года они на машине поехали в Тюмень, где забрали из тайника почти килограмм метамфетамина. Вскоре после этого автомобиль остановили полицейские на одной из улиц областного центра.

– На вопрос, имеются ли запрещенные вещества, был получен отрицательный ответ. В ходе досмотра машины под пластиковой обшивкой в нижней части передней панели стражи правопорядка обнаружили и изъяли сверток с метамфетамином, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По решению суда обвиняемые заключены под стражу. Ведомство утвердило по этому уголовному делу обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд.