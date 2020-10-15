Погода на 15 октября в Тюмени: резкое похолодание

В Тюмени ожидается резкое похолодание. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 15 октября, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 9 – 10 градусов, днем – плюс 8. Вечером столбики термометров покажут плюс 6 – 7 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

15 октября почитается память святого Киприана. Ясное небо в этот день предвещает скорый мороз. А если на Киприана сильный дождь и ледяной ветер, то зима будет студеной. В это время происходит ранний переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 0 градусов Цельсия.