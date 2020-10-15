Тюменец, пытавшийся угнать иномарку, неожиданно заснул в машине. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть отдела полиции села Ярково поступило сообщение от местного жителя о том, что в его автомобиле разбиты окна и спит неизвестный мужчина. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили в отдел.

Ранее неоднократно судимый за угоны 28-летний фигурант в состоянии опьянения возвращался из гостей домой. По пути он заметил автомобиль и решил на нем прокатиться. С этой целью селянин принес из дома топор и разбил им два окна иномарки.

– Мужчина решил завести транспорт путем замыкания проводов, но не довёл свой умысел до конца и уснул на месте происшествия, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемый свою вину признал и намеревается оплатить ремонт автомобиля. Дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.