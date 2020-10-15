В тюменском селе женщина сломала знакомому челюсть. Фото - pixabay.com.

В отдел полиции села Исетское обратился сотрудник одной из местных больниц. Звонивший сообщил, что к ним в учреждение поступил 38-летний мужчина со следами побоев.

– Участковый уполномоченный полиции в ходе выяснения обстоятельств случившегося установил личность подозреваемой – 54-летней знакомой потерпевшего. Мужчина и женщина вместе распивали спиртное. В определенный момент между ними возникла ссора, фигурантка несколько раз ударила потерпевшего рукой и сломала ему челюсть, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.