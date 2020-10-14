Тюменцы покажут результат теста на коронавирус на госуслугах. Фото - pixabay.com.

Тюменцы могут узнать результат теста на коронавирус на «Госуслугах». Получение справки займет всего 10 минут.

– Через вкладку «Мое здоровье» можно вызывать врача на дом. Для этого нужно указать регион, заполнить заявку и выбрать специалиста. Ответа нужно ожидать в личном кабинете, – объяснили в оперативном штабе.

Тем, у кого нет учетной записи на «Госуслугах», необходимо пройти регистрацию и внести полные данные, номер СНИЛС и полиса ОМС. Для получения услуги «вызов врача на дом» гражданин должен быть прикреплен к конкретной медицинской организации.