Тюменские охотники автоматически получат уведомление о праве на добычу охотресурсов. Фото - департамент информатизации Тюменской области.

В Тюменской области настроили запуск автоматического направления уведомлений гражданам, которые определены победителями по результатам проведения жеребьевок по распределению охотничьих ресурсов. Уведомления поступают сразу в личный кабинет портала услуг Тюменской области. Такой функционал доступен тем участникам жеребьевки, которые подавали заявление на распределение разрешений на сайте.

– С помощью жеребьевки распределяются разрешения на добычу охотничьих ресурсов, наиболее востребованных среди охотников и имеющих небольшую численность. На сегодняшний день по результатам распределения кабана направлено 562 уведомления, соболя – 33, рыси – шесть, выдры – 11 уведомлений, – рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Цели и задачи по работе с информационными системами, а также порталу услуг региона отражены в региональном проекте «Цифровое государственное управление», реализующегося в рамках национальной программы «Цифровая экономика».