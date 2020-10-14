Скончались сразу трое тюменцев с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области скончались сразу три пациента с коронавирусом. К тому же, побит рекорд по количеству заболевших COVID-19 в регионе.

– Несмотря на усилия врачей, скончались женщина 81 года от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней вирусной пневмонии и сердечно-легочной недостаточности, мужчина 50 лет – от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней вирусной пневмонии и сердечно-легочной недостаточности, а также женщина 49 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний, – сообщили в Оперативном Штабе Тюменской области.

За весь период пандемии в регионе скончалось 49 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Также стало известно, что за минувшие сутки зафиксирован рекордный 131 новый случай заболевания (всего с начала пандемии – 11006), 29 человек выздоровели (за весь период – 7960), 12 детей заболели за минувшие сутки, 25 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 419 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 705 человек находятся на перевахтовке.