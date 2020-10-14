Опрос тюменцев отныне узаконен: местная власть обязана учитывать мнение граждан о проектах

Основным вопросом заседания стало внесение изменений в Устав Тюменской области Фото: Ирина Ромашкина

Местная власть обязана учитывать мнения жителей. Соответствующую поправку в региональный закон «О местном самоуправлении в Тюменской области» рассмотрели и поддержали депутаты областной думы накануне, 13 октября, на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Эта поправка приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. На правовом уровне будет закреплена норма об опросе граждан для выявления мнения о поддержке инициативного проекта. Как отметил заместитель председателя комитета по госстрою Владимир Ульянов, поправка дает людям бесспорное право выражать точку зрения при решении вопросов благоустройства, ЖКХ, использованию речных и озерных объектов.

– Например, в Тюмени возникают вопросы в благоустройстве дворов. Сейчас органы местного самоуправления должны обязательно учитывать мнение населения. Законодательно закрепляется положение, что население принимает участие в решении вопросов местного значения непосредственно в опросах или иной форме. Это открытые двери для населения по участию и решению вопросов местного значения, – отметил Владимир Ульянов.

Заместитель председателя комитета по госстрою Владимир Ульянов считает, что поправка дает людям бесспорное право выражать точку зрения при решении вопросов благоустройства, ЖКХ, использовании речных и озерных объектов. Фото: Ирина Ромашкина

Основным вопросом повестки заседания стало внесение изменений в устав Тюменской области, связанных с изменениями и дополнениями в Конституции Российской Федерации, которые вступили в законную силу.

– Вопрос по совершенствованию устава области принципиально важен. От организации органов государственной власти и местного самоуправления зависит качество жизни людей, – считает Владимир Ульянов.

Парламентарий отметил изменение порядка выбора прокуроров субъектов РФ. Прежде главного прокурора региона назначали, согласовывая кандидатуры с губернатором и парламентом. Теперь же прокуратура становится независима от представителей региона.

– В данном случае жестко выстроена вертикаль власти генеральной прокуратуры, – пояснил законодатель.

Также парламентарии поддержали инициативу губернатора о введении почетных званий для добровольцев.