В Тюмени благоустроят сквер Юристов. Фото - "Тюмень - наш дом".

В Тюмени власти решили благоустроить сквер Юристов. На обновление этой озелененной территории уже разработана проектно-сметная документация.

– Сейчас происходит формирование бюджета, и при наличии финансирования мы проведем комплекс работ: планируется устройство наружного освещения, в центральной части, где расположится зона отдыха, будут установлены лавочки и урны, а также цветочная композиция в виде Фемиды. По периметру сквера появится перильное ограждение, – рассказал заместитель руководителя управы Калининского административного округа Олег Савчук.

По его словам, ранее здесь реализовали предложенную активными жителями идею. В сквере обустроили широкий тротуар из брусчатки, благодаря которому «калининцы» сокращают путь, проходя от улицы Таврической до Белинского напрямую.