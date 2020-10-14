В Тюменской области на 60% выросло число дистанционных краж. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области на 60% выросло число дистанционных краж. Всего же за девять месяцев 2020 года на территории региона зарегистрировано 18 892 преступления, что на 5,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Из статистики, предоставленной прокуратурой, стало известно, что в регионе на 11,8% возросло количество тяжких и особо тяжких деяний. Однако наблюдается снижение преступлений средней (на 15,3%) и небольшой тяжести на (8,1%).

– Сократилось общее число краж на 16,8%, в том числе квартирных (на 34,9%). На 76,2% возросло число нарушений ПДД со смертельным исходом. На 79,5% увеличилось количество побоев, нанесенных лицами, ранее подвергнутыми административному наказанию, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в регионе отмечается снижение на 21,8% преступных деяний в состоянии наркотического опьянения. Есть и неутешительная статистика: на 2,5%возросло количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения, на 3,6% – преступлений на бытовой почве.