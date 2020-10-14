Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 октября 2020 года увеличилось на 131 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 131 и составило 11 006 человек.

За последние сутки в России выявлен 14 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 920 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области приостановили посещение нескольких монастырей. Такое решение было принято Тобольской митрополией в связи с распространением коронавируса.

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