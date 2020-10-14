Тюменка рассказала полицейским об изнасиловании. Фото - СК Тюменской области.

В Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Абатского района. Женщина заявила полицейским об изнасиловании, которое якобы совершил ее знакомый. Однако правды в ее словах не было.

Подозреваемая обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления в августе 2020 года. Тогда следователи организовали доследственную проверку, при этом предупредив местную жительницу об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

– Установлено, что сообщенные тюменкой сведения не соответствуют действительности. В отношении нее возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящий момент специалисты ведомства собирают доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается. Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет.