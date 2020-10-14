В Тюменской области приостановили посещение монастырей из-за коронавируса. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области приостановили посещение нескольких монастырей. Такое решение было принято Тобольской митрополией в связи с распространением коронавируса.

Так, в настоящее время закрыт вход в Свято-Троицкий мужской и Богородице-Рождественский женский монастыри в Тюмени, Свято-Знаменский Абалакский мужской и Иоанно-Введенский женский монастыри в Тобольском районе.

– В приходских храмах богослужения с участие прихожан совершаются. Однако все ранее рекомендованные санитарной службой меры, препятствующие распространению вируса, должны исполняться. Соблюдение санитарных мер – это вопрос послушания Церкви и послушания заботящимся о нашем здоровье врачам. Помните, что непослушание – это грех противления, это своеволие, это гордыня, – отметил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

По его словам, есть примеры пренебрежительного отношения к вопросу сохранения здоровья, приводящие к тяжелым последствиям, к заражению ближних. Также он сообщил, что в случае заболевания священника прихожанам благословляется совершать в храме молитвы без него по принятой общецерковной практике.