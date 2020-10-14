В тюменской деревне мужчина погиб в пожаре из-за сигареты. Фото - pixabay.com.

Накануне, 13 октября, в Омутинском районе произошла трагедия. В деревне Крутинская в пожаре погиб мужчина.

– Горел жилой деревянный дом. На месте происшествия работали 10 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что пламя успело повредить дом на площади 48 квадратных метров. Не остались целыми и надворные постройки с баней.