Пожилых тюменцев просят реже посещать общественные места. Фото - pixabay.com.

Пожилых тюменцев просят учитывать риски из-за COVID-19. Для них подготовили несколько рекомендаций, чтобы сохранить здоровье.

– Старайтесь реже посещать общественные места, меньше пользоваться общественным транспортом. Надевайте маску и перчатки в транспорте, магазинах, банке, МФЦ. Попросите близких сходить за продуктами или купить лекарства. Чаще мойте руки с мылом, особенно после посещения объектов торговли, – посоветовали в оперативном штабе.

Кроме того, пожилым людям рекомендуют прикрывать рот салфетками при кашле и чихании, а также дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются. При недомогании или повышении температуры нужно вызвать врача на дом.