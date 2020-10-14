В Тюмени в субботу пройдёт продовольственная ярмарка. Фото - департамент потребительского рынка.

В Тюмени в субботу, 17 октября, пройдет специализированная продовольственная ярмарка. Ее проводит администрация города совместно с региональным департаментом агропромышленного комплекса.

Ярмарка пройдет на территории парковки на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской, на Севастопольской, 12, на Мельникайте, 126, корпус 2, а также в проезде Солнечный, 11.

– На ярмарке будут представлены продовольственные товары местных товаропроизводителей, фермерских и личных подсобных хозяйств города Тюмени и юга Тюменской области: мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи, картофель, мёд, – рассказали в департаменте потребительского рынка.

В ведомстве уточнили, что ярмарочные площадки будут работать с 8.00 до 16.00.