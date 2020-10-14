В Тюменской области чествовали призеров всероссийского конкурса музеев. Фото - ТРО партии "Единая Россия".

В Тюменской области в конкурсе проекта «Историческая память» на лучший школьный музей участвовали более 20 образовательных учреждений. Второе место в номинации «Сельский музей» занял комплексный краеведческий музей МАОУ Туртасской СОШ Уватского муниципального района.

В этом году музей готовится отметить 30-летие со дня основания. Усилиями его бессменного директора, заслуженного учителя РФ Татьяны Кухаренко в 1987 году при нём был создан поисковый отряд «Югра», бойцами которого являются как школьники, так и взрослое население села Туртас. Татьяна Ивановна ведёт общественную работу в регионе, является депутатом Думы Уватского муниципального района.

По ее словам, в этом году, несмотря на эпидемию, состоялась экспедиция поискового отряда по местам боев 178-й стрелковой дивизии, которая начала отбывать на фронт из Омска 26 июня 1941 года.

– Нам удалось установить личности девяноста пяти воинов, которые умерли на этапе эвакуации в госпиталь. Отыскали личные вещи старшины: мундштук, зеркальце, опасную бритву, карандаш. Такие предметы мы передаем родственникам солдат, но только после того, как получаем подтверждение из архивов о факте установления личности. Самая значимая находка для нас – солдатский медальон, – сказала она.

В рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя, от имени сопредседателя организационного комитета «Единой России» «Наша Победа», председателя общественного совета партпроекта «Историческая память» Сергея Нарышкина директору музея был вручен диплом и призовой сертификат на сумму 300 тысяч рублей.

В номинации «Городской музей» победителем стал музей «История школы» средней общеобразовательной школы № 1 города Тобольска. Уже четверть века руководит им заслуженный учитель России, педагог дополнительного образования школы Надежда Крюкова, человек яркий, талантливый и творческий. В 2019 году ее имя занесено в городскую «Книгу почета».