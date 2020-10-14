В Тюмени дорожные службы заканчивают ремонтный сезон. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В Тюмени на 24 дорожных объектах строительно-монтажные работы уже закончены. Подходит к концу и ремонт на улицах Казаровской и Протозанова.

На улицах Губернской и Протозанова устроили недостающие тротуары, островки безопасности в районе пешеходных переходов. Здесь же обустроены искусственные дорожные неровности, нанесена разметка и установлены знаки. При этом по просьбам жителей принято решение сделать разворотную полосу между этими улицами.

– Совсем скоро в новом облике предстанет и улица Казаровская. Для жителей одноимённого района это долгожданный ремонт. Здесь проходит общественный транспорт и путь многих горожан. Уже поменяли дорожную одежду, отремонтировали обочины, обустроили средства организации дорожного движения. Сейчас дорожники прокладывают недостающие тротуары. Полностью закончить работы планируется до 15 октября, – рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что при ремонте дорог в областном центре применяется метод холодного фрезерования. Он является одним из самых эффективных в обновлении дорожных покрытий, при этом создает минимум неудобств для водителей. Как правило, полного перекрытия движения не требуется.