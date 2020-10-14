Жительница Заводоуковска украла телефон в комиссионном магазине. Фото - pixabay.com.

В полицию Заводоуковска с заявлением о краже сотового телефона обратились работники местного комиссионного магазина. Стоимость похищенного продавцы оценили в 3 499 рублей. На месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла ряд улик.

По составленной ориентировке сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении преступления – 24-летнюю ранее неоднократно судимую безработную местную жительницу.

– Девушка пояснила, что, находясь в магазине, воспользовалась невнимательностью продавцов, взяла с витрины гаджет и покинула помещение. Похищенное изъято и будет возвращено владельцу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Дознавателем возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – два года лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.