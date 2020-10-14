Погода на 14 октября в Тюмени: без осадков, тепло

В Тюмени без осадков, тепло. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 14 октября, день будет облачным – с самого утра небо в Тюмени покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 5 – 6 градусов, днем – плюс 13 – 14. Вечером столбики термометров покажут плюс 11 – 12 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

14 октября отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. У наших предков была первая встреча зимы. На Покров особое внимание уделяли ветру: если в этот день ветер с востока или севера – зима будет холодной, с юга – будет теплой, с запада – к снежной зиме, а если ветер переменчивый, то и зима будет непостоянной.