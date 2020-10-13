Художники преобразовали подстанции в Тюмени стрит-артом. Фото - СУЭНКО.

Художники преобразовали подстанции в Тюмени стрит-артом. Из «картин» горожане узнают не только о личном пространстве, но и о значимости сельского хозяйства.

В Тюмени первая картина «Лето–2020» на улице Орджоникидзе, 47 принадлежит Илье Маломощенко, художнику из Томска. Ее ключевой персонаж – деревенская девочка. Этой работой художник хотел напомнить жителям крупных городов о значимости сельского хозяйства, поселков и деревень.

– Еще одну подстанцию украсила тюменская художница Александра Мельникова. На пересечении улиц Хохрякова и 8 Марта можно увидеть ее работу о людях, социуме и личном пространстве в нем, – рассказали в СУЭНКО.

В Тюмени посетить новые арт-объекты проекта «Морфология улиц» можно вместе с новым гид-ботом в «Телеграме». Он покажет картины, нарисованные арт-художниками в разные годы, и попросит выполнить простые задания.