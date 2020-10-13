В Тюмени продают историческое здание почти за 800 тысяч рублей. Фото - департамент имущественных отношений Тюменской области.

В Тюмени продают дом, который признан объектом культурного наследия. Здание было построено в начале ХХ века.

– Дом расположен в инвестиционно привлекательном районе города, вблизи берега реки Туры (район Дома Обороны, на пересечении улиц Казанская – Садовая), с хорошей транспортной развязкой. Площадь здания составляет более 128 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе департамента имущественных отношений Тюменской области.

В ведомстве отметили, что объект культурного наследия реализуется с земельным участком. Начальная цена за дом – 786 445 рублей, за участок придется выложить еще 1,6 миллиона рублей. Здание можно преобразить в гостевой дом. Торги пройдут в онлайн-формате 6 ноября, подать заявку на участие можно до 28 октября включительно.