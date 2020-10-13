Тюменка, работающая поваром в пансионате, узнала, что ее уволили больше двух лет назад. Фото - pixabay.com

В Тюмени женщину незаконно уволили более двух лет назад. Несмотря на это она продолжала работать и получать зарплату.

Горожанка работала у предпринимательницы в пансионате для пожилых людей поваром с сентября 2017 года. В апреле 2020 года ее незаконно уволили за прогул, хотя она не пришла на работу из-за болезни ребенка. После получения трудовой книжки заявительница узнала, что не работает официально уже более двух лет.

Оказывается, ее уволили по собственному желанию еще в июне 2018 года, однако снова приняли на работу в марте 2020 года, чтобы в период самоизоляции она могла передвигаться по городу. Женщина же никакого заявления об увольнении и приеме на работу не писала.

– В суд предъявлен иск к предпринимательнице о признании факта трудовых отношений за весь период работы – с сентября 2017-го по апрель 2020 года. Также просили суд признать две записи об увольнении и о приеме на работу в марте 2020 года недействительными, выплатить отпускные, зарплату и компенсацию морального вреда, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что женщина не захотела восстанавливаться на работе. Тогда в ее трудовой книжке изменили формулировку увольнения с прогула на «по собственному желанию».