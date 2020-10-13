В Тюменской области стартовала осенняя призывная кампания. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области начался призыв на военную службу. С территории региона будет призвано около двух тысяч человек.

На входе в военные комиссариаты, призывные пункты и областной сборный пункт призывникам измеряют температуру. В помещениях регулярно проводится дезинфекция, обеспечена «социальная» дистанция.

– Для призывников и сотрудников создан необходимый запас медицинских масок, перчаток, дезинфицирующих средств, в помещениях установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха, – рассказали в Военном комиссариате Тюменской области.

Всех призванных на военную службу обязательно протестируют на наличие коронавирусной инфекции. Отправка в войска запланирована после 20 октября 2020 года.