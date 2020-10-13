В Тюменской области заготовили более 200 литров антиковидной плазмы. Фото департамента здравоохранения Тюменской области.

Областная станция переливания крови заготовила более 200 литров антиковидной плазмы от пациентов, перенёсших коронавирус. Ее применяют для лечения больных с COVID-19. Доноров на станцию приглашают индивидуально по спискам из медорганизаций.

– Всего за девять месяцев заготовлено около 23 тысяч литров цельной донорской крови, проведено почти 36 тысяч донаций крови и ее компонентов, в том числе 1 100 донаций тромбоцитов. Донорами стали 16 170 человек, из них около двух тысяч впервые сдали кровь, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

В ведомстве напомнили, что в структуру Тюменской областной станции переливания крови входят два филиала – в городах Ишиме и Тобольске. Станция полностью удовлетворяет потребность региона в компонентах и препаратах крови и обеспечивает стратегический запас на случай чрезвычайных ситуаций. Узнать, подходите ли вы в качестве донора плазмы, можно по телефону +7 (3452) 68-20-25 (добавочные 200, 201 и 202).