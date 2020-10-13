Сбербанк выступил генеральным партнером соревнований по робототехнике «Кубок РТК: Тюмень». Фото - Сбербанк.

В Тюмени в четвертый раз состоялись соревнования по экстремальной робототехнике «Кубок РТК: Тюмень». Мероприятие было организовано департаментом информатизации Тюменской области. В течение четырех дней представители 24 команд из Тюменской, Челябинской и Свердловской областей боролись за звание победителей и право представлять свой регион на федеральных соревнованиях. Традиционно Сбербанк выступил генеральным партнером мероприятия.

Победителей определяли в двух номинациях: «Искатель» и «Экстремал». В первой категории участники управляли своими роботами, находясь непосредственно на полигоне, то есть не теряя визуального контакта с машиной. «Экстремалы» управляли роботом исключительно вслепую, с помощью установленных на нем видеокамер. Задача у всех участников была одна – пройти как можно больше испытаний полигона за установленное время.

По итогам соревнований в номинации «Испытатель» лучшей стала команда «БигФут» в составе Дмитрия Крупца и Мирона Андрейченко. На втором месте команда «Сигма» (Егор Чепасов), на третьем – команда «Antares» (Ярослав Танский). В номинации «Экстремал» победила команда «Железная хватка» (Михаил Арбитайло), второе место заняла команда «Аполлон II» (Святослав Балдин), а третье – команда «Opportunity» (Алексей Тарасов и Ярослав Марченко).

Фото - Сбербанк.

Также организаторы турнира отметили ребят в дополнительных номинациях. Робот «Железная хватка» Михаила Арбитайло стал лучшим в категориях мобильная и автономная техника. Робот «Аполлон 2» Святослава Балдина – лучший в категории манипуляторы.

Фото - Сбербанк.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– От всей души поздравляю всех победителей соревнований. В этом году формат состязаний был необычным, команды не встречались друг с другом, в зале не было болельщиков и помощников, но это не помешало ребятам показать великолепные результаты. Здорово, что ребята, которые участвуют в этих соревнованиях, могут не только адаптировать своих роботов к сложным препятствиям полигона, но и способны адаптироваться к новым сложным условиям сами. Спасибо участникам за зрелищные заезды, а организаторам за этот замечательный и очень нужный праздник робототехники для всех нас! Мы верим, что наш регион станет лидером по развитию робототехники.

Фото - Сбербанк.

Мария Рудзевич, директор департамента информатизации Тюменской области:

– На протяжении всего времени существования соревнований мы видели, как растет и пополняется новыми людьми робототехническое сообщество. Но вместе с этим, соревнования показали себя как эффективный образовательный инструмент для формирования ключевых ИТ- навыков. Благодаря интересу к соревнованиям, ребята начинают углубленно изучать программирование, робототехнику, осваивают начальные инженерные навыки, участвуют в проектной деятельности. Подобные компетенции выходят за пределы полигона и способствуют формированию у детей осознанного интереса к сфере ИТ-технологий и выстраиванию дальнейшей профессиональной деятельности. Такой подход обеспечивает качественное формирование кадрового ИТ- потенциала области.

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