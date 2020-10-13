Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 октября 2020 года увеличилось на 130 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 130 и составило 10 875 человек.

За последние сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 244 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 550 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 326 178 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.