В Тюмени вынесли приговор семье, которая держала связанного парня в кладовке

В Тюмени вынесли приговор семье, которая держала парня в кладовке. Фото - pixabay.com.

В Тюмени суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего мужчины и его двух сыновей, 22 и 28 лет. Их признали виновными в незаконном лишении свободы человека и вымогательстве.

Вечером 22 ноября 2019 года отец злоумышленников под предлогом покупки товара заманил 19-летнего торговца орехами в частный дом, в котором находились два его сына. Там потерпевшему связали руки и ноги скотчем и закрыли в кладовке, требуя два миллиона рублей за освобождение. Впоследствии сумма была снижена до 500 тысяч.

– Спустя пять дней молодому человеку удалось сбежать от злоумышленников. Он открыл окно и без обуви и шапки выпрыгнул на улицу. Потерпевший забежал в подъезд одного из домов и стал стучаться в квартиры. Один из жильцов дал ему телефон, с которого он позвонил отцу. Тот заказал такси, на котором сын и приехал домой, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Через несколько дней вымогателей задержали полицейские. Суд назначил отцу семейства девять лет, а его сыновьям по восемь лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу потерпевшего 300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

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