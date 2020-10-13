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Ревнивый тюменец нанес серьезную травму сожительнице

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Ревнивый тюменец нанес серьезную травму сожительнице.

Ревнивый тюменец нанес серьезную травму сожительнице.

Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступила информация из больницы о том, что к ним доставили пациентку с серьезными телесными повреждениями. Стражи правопорядка оперативно установили личность подозреваемого – 38-летнего сожителя потерпевшей – и задержали его.

По версии следствия, в день преступления сожители распивали алкоголь, между ними произошёл конфликт. Мужчина из-за ревности спровоцировал ссору и после взаимных оскорблений перешёл к рукоприкладству.

– Злоумышленник несколько раз ударил женщину кулаком по голове. Впоследствии у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В настоящее время подозреваемый задержан.

Криминал