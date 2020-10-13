В тюменское село Кулаково придет чистая вода. Фото - "Росводоканал Тюмень".

На 85% готов магистральный водовод к тюменскому селу Кулаково. Из 6 500 метров трубы уже проложено более 5 200 метров.

– Первый этап строительных работ завершен: проложено 808 метров сетей и обустроено 16 колодцев для подключения абонентов. На втором этапе будет построено еще 3 600 метров сетей, – рассказал ведущий инженер отдела строительного контроля «Росводоканал Тюмень» Андрей Кравец.

Отметим, что Кулаково имеет центральное водоснабжение, но вода поступает из скважины. После завершения комплекса работ чистая вода «придет» в поселок с метелевского водозабора.

Масштабные работы по реконструкции внутриквартальных сетей водоснабжения компания ведет и в селе Луговое. В настоящее время осуществляется прокладка водоводов и монтаж колодцев для подключения абонентов. Из 123 колодцев смонтировано 65. Весь комплекс работ планируется завершить в ноябре.